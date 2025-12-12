A correr para despedir el año: los vecinos de Roldán que impulsan una social run por los barrios de la ciudad

Facundo Martínez y Luciano Yañez, ambos vecinos de Roldán, se propusieron terminar el año corriendo un fondo de 10 kilómetros por las calles de la ciudad. Lejos de hacerlo por su parte, extendieron la invitación a toda la ciudadanía que se quiera unir a un encuentro que será totalmente recreativo.

Los interesados en sumarse pueden ir trotando o en el medio que quieran, sea bicicleta o hasta a caballo, puesto que la idea es compartir la jornada. “No es para competir, sino para vivir momentos y tener charlas, alguna foto y algún que otro mate”, comunicaron ambos a través de Instagram.

“Hicimos un circuito muy copado por todos los barrios. Después compartiremos unos mates o unas birras”, señalaron. Para ser parte del evento y sumarse a esta iniciativa, es necesario enviar un DM a Facundo o Luciano. Mediante las redes, ellos brindarán los últimos detalles y el punto de encuentro.