Navidad sobre patines: el club San Lorenzo prepara su tradicional show de fin de año con una temática especial

El próximo sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, el equipo de patín del club San Lorenzo hará su tradicional exhibición de fin de año. Será la primera vez que la muestra abarque dos días, teniendo en cuenta la cantidad de deportistas que saldrán a escena a mostrar lo aprendido durante el año. En diálogo con El Roldanense, la profesora Noelia Fraga brindó detalles sobre la gala, que tendrá una temática especial en este fin de año, y la forma en que se pueden adquirir las entradas.

“El evento se hará de esta forma para que el público pueda tener un lugar cómodo, más allá de que contamos con dos aires acondicionados. Este 2025 hemos duplicado el número de alumnas con respecto al 2024, por lo que calculamos mayor cantidad de público”, describió la profe, quien trabaja desde hace tiempo en esta muestra junto a sus alumnas. “Va a ser un show muy preparado en todo sentido, con temática navideña, clubes invitados, lleno de color, brillo y magia”, contó.

La gala del sábado empezará a las 20 horas y la del domingo a las 19. Y mientras ultiman detalles, Noelia destacó que ya hay chicas anotadas para patinar en el club el próximo año. “Las inscripciones están abiertas y hay cupos limitados. No queremos excedernos en la cantidad para poder brindarle a cada una la atención que necesita”, señaló. “Además, este año sumamos a mi asistente de pista, una alumna avanzada que me ayuda sobre todo con las más peques”, añadió.

Las entradas para ambos shows se pueden encargar a las patinadoras. También existe la posibilidad de conseguirlas en el club los días de clase: martes, miércoles y viernes de 16 a 21 horas. “Nuestras casi 70 chicas se están preparando con mucha responsabilidad y ganas para salir a la pista”, aseguró la profe, entusiasmada ante la cercanía del evento que cerrará el año.