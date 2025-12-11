Video: el asombroso tornado de tierra que se desató sobre Carcarañá
El fenómeno ocurrió durante el mediodía de este jueves en medio de una breve pero fuerte tormenta que azotó a la región.
Pasado el mediodía de este jueves, un asombroso fenómeno climático se desató sobre Carcarañá. ¿Se trató de un remolino de tierra o fue un tornado?, las imágenes captadas por vecino de la localidad son impactantes.
El viento y la tormenta que azotó a toda la región fue tan breve como intensa. Incluso en algunos puntos cayó un leve granizo. Eso sí, a los pocos minutos el sol volvió a brillar.
