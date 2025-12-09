Un peligro: circulaba por la autopista con más alcohol en sangre de lo que registra el alcoholímetro

En el marco de los operativos programados para garantizar la seguridad vial en rutas santafesinas y prevenir situaciones de riesgo durante el fin de semana largo, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) reforzó los controles vehiculares en puntos estratégicos.

Así se fiscalizaron 8.082 vehículos y se confeccionaron 1.264 actas por diversas faltas, entre las que se destacan 69 alcoholemias sancionables y 57 actas por exceso de velocidad. Entre las más altas se destaca la de un conductor que al ser controlado en uno de los accesos a la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Funes, arrojó un resultado superior al máximo registrable por el alcoholímetro (3 g/l).

Al respecto el Secretario de APSV, Carlos Torres, señaló que “estas infracciones representan conductas que ponen en mayor riesgo la seguridad vial y son las que nos interesa erradicar de nuestras rutas”.

Alcoholemias

Desde la APSV informaron que se realizaron 7.710 test de alcoholemia con alómetros, y que fueron necesarias 158 pruebas con alcoholímetros, de las cuales surgieron 69 resultados sancionables. Del total, 54 correspondieron a automovilistas particulares, 6 a motociclistas y 9 a conductores profesionales.

Entre los casos más relevantes, se registró el del automovilista en Funes mencionado anteriormente y también un motociclista que circulaba en inmediaciones de Campo Garay y que, en la intersección de las rutas provinciales 17 y 2, presentó una graduación de 2,96 g/l. Asimismo, un transportista de combustible fue retirado de circulación en jurisdicción de Ceres tras registrar 1,14 g/l.

El director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino, afirmó que “no dudamos en retirar de las rutas a este tipo de conductores que ponen en riesgo su vida y la de terceros con conductas inadmisibles. Estamos convencidos que la intensificación de los controles salvan vidas”.