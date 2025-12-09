Un peligro: circulaba por la autopista con más alcohol en sangre de lo que registra el alcoholímetro
En el marco de los controles previstos para garantizar la seguridad vial en Santa Fe, agentes de la Guardia Provincial detectaron a varios conductores que circulaban con alcoholemias elevadas, incluso choferes profesionales.
En el marco de los operativos programados para garantizar la seguridad vial en rutas santafesinas y prevenir situaciones de riesgo durante el fin de semana largo, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) reforzó los controles vehiculares en puntos estratégicos.
Así se fiscalizaron 8.082 vehículos y se confeccionaron 1.264 actas por diversas faltas, entre las que se destacan 69 alcoholemias sancionables y 57 actas por exceso de velocidad. Entre las más altas se destaca la de un conductor que al ser controlado en uno de los accesos a la autopista Rosario-Córdoba a la altura de Funes, arrojó un resultado superior al máximo registrable por el alcoholímetro (3 g/l).
Al respecto el Secretario de APSV, Carlos Torres, señaló que “estas infracciones representan conductas que ponen en mayor riesgo la seguridad vial y son las que nos interesa erradicar de nuestras rutas”.
Alcoholemias
Desde la APSV informaron que se realizaron 7.710 test de alcoholemia con alómetros, y que fueron necesarias 158 pruebas con alcoholímetros, de las cuales surgieron 69 resultados sancionables. Del total, 54 correspondieron a automovilistas particulares, 6 a motociclistas y 9 a conductores profesionales.
Entre los casos más relevantes, se registró el del automovilista en Funes mencionado anteriormente y también un motociclista que circulaba en inmediaciones de Campo Garay y que, en la intersección de las rutas provinciales 17 y 2, presentó una graduación de 2,96 g/l. Asimismo, un transportista de combustible fue retirado de circulación en jurisdicción de Ceres tras registrar 1,14 g/l.
El director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino, afirmó que “no dudamos en retirar de las rutas a este tipo de conductores que ponen en riesgo su vida y la de terceros con conductas inadmisibles. Estamos convencidos que la intensificación de los controles salvan vidas”.