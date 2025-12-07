San Jerónimo: más de 300 vecinos mostraron los trabajos realizados en los talleres comunales durante el año

Con música en vivo, los vecinos de la localidad de San Jerónimo Sud y la región pudieron disfrutar de una agradable tarde en la que los participantes de los distintos talleres comunales mostraron lo logrado durante el año.

Una tarde repleta de juegos, talleres para participar, sorteos y mucha diversión se vivió en el terreno del Salón Marta Weihmuller.

«Con más de 300 vecinos participando de talleres de Recreación y Creatividad, JuegoTeca, Pintura, Folclore, Árabe, Cumbia Cruzada, lenguaje de señas, entre otros, desde la Comuna todos los años trabajamos para brindar diferentes opciones para que todos puedan aprender y divertirse», comentó la vicepresidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Un nuevo año de educación, diversión y esparcimiento, los talleres comunales se transforman en un lugar de encuentro para los vecinos de todas las edades.

La comuna concluye nuevas obras

Con el plan de desarrollo de infraestructura iniciado en 2017 y que ya lleva varias etapas concluidas, la localidad vecina a Roldán continúa avanzando con obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

«Estamos habilitando nuevas calles que fueron pavimentadas en los últimos 30 días, mientras seguimos avanzando con los entubamientos en la zona urbana, y ya concluimos con los trabajos en la zona rural de renovación de alcantarillas», contó Olmos.

Esta semana se concluyeron los trabajos junto a Vialidad Provincial en la zona rural, que implicaron el cambio de las alcantarillas en la traza de la ruta 18s, y se habilitaron nuevas cuadras de pavimento en calle Londres y en calle 9 de Julio.