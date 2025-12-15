A poco de cumplir 10 años, Roldán Rugby pone en agenda la necesidad de contar con un predio propio

Roldán Rugby cumplirá en 2026 su primera década. El club nació de la idea de exjugadores que vieron en la ciudad un lugar ideal para desarrollar el deporte y la historia les demostró que no estaban equivocados: hoy albergan a más de 130 personas (entre niños, adolescentes y adultos), está afiliado a la Unión de Rugby de Rosario, e incluso han representado a la ciudad en Francia, en un campeonato internacional. Sin embargo, es la única institución deportiva de Roldán que no cuenta con un predio propio.

“En las últimas semanas, nos hemos enterado de la llegada a la vecina ciudad de Funes, de varias instituciones deportivas de Rosario. Lo hacen con la intención de expandirse en nuestra zona, debido al incesante crecimiento poblacional, para reclutar niños y jóvenes a la práctica de sus deportes. Todo esto se da en un marco donde, de alguna manera, las instituciones reciben el apoyo del municipio para alcanzar el objetivo. Roldán Rugby cumplirá sus primeros 10 años en 2026 y es el único club de la ciudad que no posee predio propio”, describió Daniel Alonso, fundador, expresidente, y actual tesorero de la institución.

“Nosotros alquilamos con mucho esfuerzo el lugar que ocupamos en Tierra de Sueños 3 y ese esfuerzo se diluye a la hora de crecer. No solo por lo económico, también y sobre todo, por lo imposible de proyectar futuro sobre algo que no es nuestro. A lo largo de estos años, hemos intentado encontrar un lugar. Lo hemos hablado con privados y con las autoridades de turno pero hasta el momento no hemos avanzado nada”, sostuvo.

En ese sentido, Alonso aclara: “No pedimos que nos regalen hectáreas, pero si buscamos la posibilidad de encontrar algo accesible, pensado en el destino de la búsqueda y no como negocio inmobiliario, es decir, algo con plazos posibles para la compra o de concesiones largas en el tiempo que nos permitan proyectar a futuro” y finalizó: “Una posibilidad sería aplicar el modelo que se está aplicando en Funes, no veo por qué en Roldán no se pueda hacer algo similar”.