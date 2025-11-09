El Colegio Stevenson amplía su propuesta educativa: apertura de Sala de 5 con un enfoque innovador y global

El Colegio Stevenson continúa consolidando su compromiso con una educación innovadora, integral y en constante evolución. En el marco de este crecimiento, la institución anuncia la apertura de Sala de 5, sumando así un nuevo nivel educativo que permitirá acompañar el desarrollo de los estudiantes desde sus primeros años de formación escolar.

El colegio presenta un marco pedagógico innovador, diseñado para acompañar a los niños en su primera etapa formal de formación. Se trata de un modelo centrado en el aprendizaje activo, que reconoce que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral. Este enfoque se basa en metodologías que impulsan la curiosidad, la exploración, la autonomía y la capacidad de aprender haciendo.

La escuela es concebida como un laboratorio de experiencias, donde docentes, familias y comunidad trabajan en conjunto para garantizar una educación integral que prepare a los niños para vivir, aprender y transformar su entorno. Desde esta mirada, el nivel inicial no es únicamente un espacio de transmisión de conocimientos, sino un entorno vivo donde los niños construyen aprendizajes significativos a partir de experiencias reales, relaciones afectivas sólidas y una atención cuidadosa a su desarrollo emocional, social, cognitivo y físico.

En consonancia con la propuesta educativa del colegio, la tecnología se utiliza con propósito, integrando herramientas como la robótica educativa y actividades que estimulan la curiosidad y la resolución de problemas desde temprana edad.

El proyecto educativo del Colegio Stevenson promueve una formación que combina la excelencia académica con el desarrollo humano, preparando a los estudiantes para los desafíos de un mundo en constante cambio. Este proceso se potencia gracias al trabajo en sintonía con las familias, entendidas como aliados fundamentales en el acompañamiento de cada niño, compartiendo valores, objetivos y una mirada común sobre la educación.

El equipo docente participa de instancias permanentes de capacitación y actualización pedagógica, fortaleciendo así su labor en el aula y garantizando una enseñanza de calidad, centrada en la empatía, la confianza y el trabajo colaborativo.

Con la apertura de Sala de 5, el Colegio Stevenson reafirma su propósito de formar estudiantes autónomos, empáticos y seguros, capaces de pensar de manera crítica, comunicar con claridad y comprometerse con su entorno.

Aún hay vacantes disponibles para el ciclo lectivo 2026. Para inscripciones o consultas, se puede visitar el sitio web oficial: www.colegiostevenson.edu.ar