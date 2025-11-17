Con internet de alta velocidad y generador propio, abrió el primer coworking de Roldán

Con una historia de más de 15 años en el rubro inmobiliario, Gabriel Díaz decidió revitalizar su espíritu emprendedor y ofrecer una propuesta que busca responder a una de las necesidades de los nuevos barrios en Roldán: un espacio de coworking pensado tanto para trabajadores independientes como para empresas que necesitan un lugar para reuniones.

Con internet de alta velocidad, islas individuales, espacio para reuniones con proyector, aire acondicionado, y generador eléctrico DZ Cowork abrió sus puertas en noviembre en la planta alta de la galería Paseo de Sueños, un moderno complejo comercial ubicado en el centro de Tierra de Sueños 2.

Junto al espacio de coworking, el emprendedor también montó las oficinas de DZ Group, la inmobiliaria que inauguró junto a su esposa. Ambos fueron de los primeros habitantes que tuvo Tierra de Sueños 3 y por eso conocen la zona más que nadie. “Inspirado en modelos exitosos en Rosario y adaptado a las particularidades de Roldán, creemos que un coworking es el espacio ideal para la gran cantidad de personas que habitan estos barrios y trabajan desde sus casas o tienen que hacerlo en un bar”, sintetizó Gabriel.

El nuevo coworking, ofrece un ambiente innovador y flexible: desde el uso por una hora hasta planes mensuales con puestos fijos. “La propuesta está orientada a todo tipo de clientes, desde trabajadores independientes que necesitan un lugar para desarrollar sus tareas, hasta empresas que requieren espacios para reuniones o actividades puntuales”, sumó el emprendedor.

El espacio cuenta con múltiples servicios pensados para el confort y la productividad: internet de alta velocidad, islas con conexión en el centro, sala de reuniones con proyector y capacidad para 10 personas, además de un ambiente con 12 islas individuales. Todos los salones son climatizados y cuentan con algo fundamental: generador eléctrico en caso de cortes de luz, además de agua fría y caliente para infusiones y heladera para conservación de alimentos.

La atención es personalizada, adaptándose a los horarios y necesidades de cada cliente, con apertura desde las 7:30 hasta las 19:30 horas.