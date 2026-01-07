La Municipalidad de Roldán abrirá sus puertas y confían que el acatamiento al paro será bajo

La Federación de Trabajadores Municipales (Festram) anunció un paro de 48 horas para este jueves y viernes. Si bien el gobierno provincial dictó la conciliación obligatoria, desde el gremio ratificaron la medida de fuerza.

Consultados por este medio, desde el Municipio de Roldán señalaron que las puertas de todos los inmuebles municipales estarán abiertos y que los funcionarios cumplirán sus horarios de manera normal. En tanto, confían que de parte de los empleados el acatamiento será bajo.

Si bien todos los trabajadores pueden decidir acatar o no a la medida de fuerza, desde la administración local señalaron que quienes lo hagan no percibirán el día laborable y perderán el premio por presentismo.