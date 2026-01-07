Paro confirmado: este jueves y viernes no habrá atención municipal

Pese a la conciliación obligatoria dictada este miércoles por el Ministerio de Trabajo provincial, los trabajadores municipales ratificaron el paro para los días jueves 8 y viernes 9 de enero. Así lo comunicó la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe, el gremio al que pertenecen los empleados locales de Sitram.

El comunicado publicado en redes sociales expresa que el gobierno provincial hizo caso omiso a la solicitud de paritarias que realizó el gremio el pasado 31 de octubre. “La situación también fue planteada por los representantes paritarios de Municipios y Comunas, sin tener respuesta”, publicaron.

“Esta federación asistirá a la primera audiencia del día 13, como fue siempre nuestro método de trabajo, pero deseamos dejar en claro las dilaciones que llevaron a esta decisión. Las autoridades municipales ofrecieron porcentajes exiguos que no se ajustan a las necesidades de los trabajadores del sector”, plantearon.