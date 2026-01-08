Inaugura un nuevo complejo de pádel en Roldán con tres canchas panorámicas

Este sábado 10 de enero será la prueba de fuego para San Andrés Pádel Club: con un evento para invitados se estrenan las nuevas canchas de Roldán.

El complejo fue levantado de cero y está ubicado sobre calle Formosa al 100, esquina Pellegrini. Cuenta con dos canchas panorámicas indoor y una outdoor de última generación, además de bar, vestuarios y estacionamiento.

“Somos tres amigos de toda la vida, dos de los cuales jugamos al pádel y consideramos que en la ciudad faltaban espacios como este. Asique decidimos hacer la inversión y darle a Roldán un lugar lindo, acorde a lo que se merecen los jugadores amateurs, con espacios cómodos tanto para jugar como para el tercer tiempo”, contaron los emprendedores.

Las obras llevaron casi siete meses ya que desde el galpón que alberga las canchas fue pensado y levantado de cero para este proyecto.