A un año del macabro asesinato de Marcelo Molina: sin fecha de juicio contra los imputados, su familia pide justicia

A un año del crimen de Marcelo Molina, el roldanense que fue visto por última vez el 3 de enero de 2025 cuando dejó a su hermana en el trabajo, aún no hay precisiones sobre cuándo se realizará el juicio. A través de las redes sociales, su familia se pronunció y volvió a pedir que se haga justicia.

“Lo buscamos sin saber que jamás lo íbamos a encontrar. Gracias a toda la gente que siempre nos dio su apoyo. Ya pasó un año de esta desgracia y solo nos queda pedir justicia”, escribió una de sus hermanas en los estados de WhatsApp.

En la causa hay tres personas implicadas: Romina Coronel -con quien Molina tenía una relación-, su hija Cintia y su cuñado Jonathan Kiefer. Todos ellos fueron acusados el pasado 14 de febrero por haber prendido fuego el cuerpo en un predio industrial de Funes y luego arrojar los restos en un contenedor de residuos.

La familia de Marcelo fue notificada entonces que el cuerpo sería imposible de hallar, dado el camino que tomaron los camiones de basura. Si bien la primera hipótesis era que se encontraba en un relleno sanitario de Pérez, la tarea de los perros fue imposible producto de la gran cantidad de residuos biológicos que hay allí.

La intención del fiscal Spelta y el Ministerio Público de la Acusación era llevar a los tres implicados a juicio antes de terminar el año, sin embargo aún no hay certezas sobre cuándo tendrá lugar el proceso. Todos están presos por homicidio criminis causa, por lo que se enfrentan a una pena de prisión perpetua.

Al momento de declarar en el Centro de Justicia Penal, Kiefer no evadió la imputación y confesó el homicidio. La investigación apunta a que lo mataron para luego consumar un robo en su propiedad. “Lo prendieron fuego y tiraron al contenedor de basura. Le sacaron sus cosas y luego pretendían volver a robarle. Son asesinos, por eso pedimos justicia. La sociedad tiene que saber quiénes son estas personas”, pidió su hermana.