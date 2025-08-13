Crimen del roldanense Marcelo Molina: estiman que a fin de año comenzará el juicio oral para los tres imputados

El roldanense Marcelo Molina fue asesinado en enero de este año. Por el crimen fueron imputadas tres personas que robaron su camioneta y desvalijaron su casa. Actualmente, los tres sospechosos están presos y se espera que para fin de año comience el juicio oral y público que, según se estima, derivaría en una condena de prisión perpetua para los autores del macabro hecho.

Había llevado a su hermana al trabajo el 3 de enero a las 14.30. Desde allí nunca más se supo nada de él. Su hermana interactuó con Marcelo a través de Whatsapp, pero no era su hermano quien respondía.

Aquel día no regresó a buscarla, como le había dicho. Tampoco atendió el teléfono. Sí escribió para decirle que se había “juntado” con Romina Coronel, una mujer con la que tenía un vínculo.

A la hermana de Molina algo no le cerraba. En horas de la noche pasó por la puerta de la casa de su hermano y vio las luces prendidas, algo que le llamó la atención. Entró y vio algo que la hizo suponer lo peor: habían robado su Saveiro, televisores y otros electrodoméstico.

El 14 de enero, Romina Coronel, su hija Cintia Coronel, el cuñado de Romina, Jonatan Kiefer, fueron acusados por el fiscal Adrián Spelta de haber matado a Molina, haber prendido fuego el cuerpo en un predio industrial de Funes y luego haber arrojado los restos a un contenedor de residuos.

El cuerpo es imposible de hallar, según sostienen los investigadores. La trazabilidad realizada sobre los camiones de la basura apunta que fue llevado a un relleno sanitario de Pérez, donde el escenario con perros se vio complicado por la cantidad de residuos biológicos que hay allí.

“Yo pude hablar con los familiares. El cuerpo no se encontró y no se va a encontrar por las circunstancias que prosiguieron después de quitarle la vida”, afirmó Spelta en diálogo con canal Tres.

Kiefer, en el momento de ser detenido, confesó haber matado a Molina, según explicó el fiscal al terminar de acusarlo en el Centro de Justicia Penal. De allí y de todos los indicios recolectados en la causa surge la certeza de que el homicidio se consumó y que el asesinato fue el medio para después robar todas las pertenencias del hombre.

Madre e hija Coronel y Jonatan Kiefer están presos e imputados por homicidios criminis causa, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua. Desde el Ministerio Público de la Acusación se buscará llevarlos a juicio oral y público por el homicidio antes de que termine el año.

Fuente: Rosario 3