Desde la Iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo impulsan una campaña solidaria para niños que más lo necesitan

La Iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo, a través del compromiso de Araceli y Marcos, lleva adelante una acción solidaria denominada “Hora Feliz”, una propuesta que tiene como objetivo principal brindar un plato de comida caliente, regalos y acompañamiento a niños que atraviesan distintas necesidades.

Según expresaron desde la comunidad religiosa, la iniciativa surge a partir de una experiencia personal de fe y superación. “Dios nos ha bendecido y nos ha sacado de situaciones difíciles, y hoy, a través de su palabra, vivimos con felicidad y gratitud”, manifestaron. En ese camino, decidieron abrir las puertas de su hogar para compartir lo recibido con quienes más lo necesitan.

Durante los últimos días, gracias a distintas donaciones, lograron entregar regalos y cajas navideñas para los niños, destacando que todo fue posible por la colaboración de vecinos y, fundamentalmente, por su fe. “Con la ayuda de todos, pero sobre todo con la ayuda de Dios, todo es posible”, señalaron.

Desde la Iglesia continúan invitando a la comunidad a sumarse y colaborar con alimentos, ropa, calzado, juguetes o cualquier aporte que pueda ser de utilidad. Todo lo recibido es bienvenido y destinado directamente a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Quienes deseen colaborar o recibir más información pueden comunicarse directamente con los organizadores

Contactos:

3413503239 Araceli

3413538852 Marcos