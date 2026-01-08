Destacan bajo acatamiento al paro de municipales: ‘‘ Hay diálogo y se acompañó durante el año con aumentos’’

A pesar de la medida de fuerza anunciada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) y ratificada luego de que la Provincia dispusiera la conciliación obligatoria, desde el Municipio de Roldán señalaron que el funcionamiento diario se desarrolla “casi con normalidad”.

Desde la administración municipal reconocieron que podría registrarse alguna demora mínima en la atención al público en determinadas áreas, pero aclararon que los servicios y la actividad general del Municipio se encuentran funcionando con normalidad, ya que el nivel de acatamiento a la medida de fuerza por parte de los empleados municipales fue muy bajo.

En ese sentido, desde el Municipio señalaron: “En Roldán la medida es casi inexistente porque hay un diálogo permanente con el personal y se acompañó durante todo el año con aumentos”.