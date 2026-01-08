Iban en una moto con pedido de secuestro desde septiembre, vieron a la GUR y la dejaron tirada

Personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe, perteneciente a la Unidad Regional XVII, intervino este miércoles por la tarde en un procedimiento realizado en la ciudad de Roldán, que culminó con el secuestro de una motocicleta que registraba pedido activo.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:35 horas, cuando efectivos policiales fueron comisionados por la Central 911 hasta la intersección de Bv. Central Alberdi y Los Ligustros, tras un requerimiento de colaboración efectuado por personal de la Guardia Urbana. En el lugar, se constató el abandono de una motocicleta cuyos ocupantes se habían dado a la fuga al intentar ser identificados.

Según se informó, el rodado es una motocicleta marca Motomel, modelo XMM, de color naranja y negro, sin dominio colocado. De acuerdo a lo relatado por los agentes de la Guardia Urbana, mientras patrullaban la zona observaron la motocicleta y, al intentar entrevistar a los individuos que la conducían, estos emprendieron una rápida huida, dejando el vehículo en la vía pública.

Posteriormente, se procedió a verificar los guarismos del rodado. La operadora de turno informó que, conforme al sistema SIFCOP, la motocicleta presentaba una solicitud de secuestro activa con fecha del 27 de septiembre de 2025, por lo que se dio intervención a las autoridades competentes y se avanzó con las actuaciones de rigor.