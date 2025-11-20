Quieren seguir en lo más alto: escuela de telas roldanense realiza una rifa solidaria para viajar a las finales de Córdoba
Diez competidoras de Desplegando Alas necesitan reunir fondos para participar de la Azul Fest en La Falda, a comienzos de diciembre. En la nota, los premios y cómo colaborar.
Luego de cosechar grandes resultados y de superar la etapa previa en Rosario, diez chicas roldanenses de la escuela de acrotelas Desplegando Alas están listas para competir en la Azul Fest, la competencia final que se realizará en La Falda, Córdoba.
Con ese gran objetivo a la vista, las familias de las jóvenes deportistas locales realizan una rifa solidaria que les permita solventar los viajes. El encuentro, del que la escuela ya ha participado con anterioridad, es de carácter nacional y se hará el próximo 4 de diciembre.
Cada número para participar de la rifa vale $3.000, o dos por $5.000. Los interesados en comprarlos y colaborar a la causa pueden hacerlo contactando con las madres de las chicas a los siguientes números: 3416933221, 3413164121, 3413277157, 3416148921, 3412120981, 3416013405, 3413796105, 3416943994 y 3416808058.