Dengue: empezó la campaña de descacharrado en Roldán, barrio por barrio

La Municipalidad de Roldán dio inicio a la Campaña de Descacharrado 2025/26, comenzando por Zona 1 , en el marco del programa Objetivo Dengue. Durante toda la semana, los volquetes ya están disponibles en los distintos puntos establecidos para que los vecinos puedan descartar elementos que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos del mosquito.

La campaña comenzó este jueves en la Zona 1, que incluye los barrios: Acequias del Aire, Las Tardes, Las Acequias, Los Cedros, Santa Teresa y Los Indios.

Los volquetes ya están ubicados en los puntos designados para que los vecinos puedan realizar la limpieza de sus hogares durante toda la semana.

El descacharrado es la medida más importante y efectiva para prevenir el dengue, y por eso la participación de cada vecino es fundamental.

¿Qué se puede tirar? Todo aquello que acumule agua o pueda hacerlo, como:

– Baldes, palanganas y recipientes en desuso.

– Latas, botellas y envases plásticos.

– Cubiertas.

– Pedazos de chapas, canaletas o plásticos.

– Electrodomésticos rotos.

– Juguetes o muebles que queden a la intemperie.

– Cualquier objeto que no uses y pueda juntar agua.

Cada elemento que eliminamos es un criadero menos.

Ninguna medida es tan decisiva como el compromiso de cada familia en su casa. El mosquito se cría en pequeños recipientes, dentro de los domicilios o en los patios, por lo que la participación activa de cada vecino es clave para evitar la proliferación.

El cronograma completo de la campaña, con la ubicación de todos los contenedores y el detalle de los barrios incluidos en cada zona, puede consultarse haciendo clic acá