La cafetería y pastelería artesanal de la ciudad que se expande y recibe el verano con noches cerveceras

La historia de D ´Melocotón no tiene una fecha exacta de nacimiento. Se construyó de a poco, cuando Angie, mientras trabajaba formalmente, realizaba pastelería para sumar un ingreso extra. En paralelo, Jesús, alias Nipu, también mantenía su empleo hasta que, cerca del 2020, la demanda por los productos caseros comenzó a crecer de forma considerable. En la actualidad decidieron redoblar la apuesta y ahora le agregan noches cerveceras.

‘‘La historia de este emprendimiento es contar nuestra vida a través de los años, donde fuimos desarrollando todo desde abajo y ahora apostamos a seguir haciéndolo con un nuevo patio cervecero en la noche de la ciudad’’, expresó Angie en dialogo con El Roldanense.

Cuando comenzó esta historia, Jesús atravesó una operación compleja y, poco después, perdió su trabajo. Pero lejos de frenarlos, ese contexto fue el impulso para unir fuerzas y dedicarse de lleno a la pastelería. Fue allí cuando nació la idea concreta de abrir su propio emprendimiento.

Al comienzo, el proyecto se presentó como “Dulce Melocotón”, un nombre que luego se simplificó hasta quedar como D´ Melocotón, tal como hoy lo conocen sus clientes.

Los primeros pasos fueron modestos pero firmes: postres individuales que Angi repartía durante la pandemia, acompañados por tortas decoradas para eventos. La buena respuesta del público les permitió, hace tres años, abrir un primer local exclusivamente de take away.

El crecimiento no se detuvo. Al año siguiente dieron un salto más grande y habilitaron una cafetería propia, sumando mesas, espacios y una propuesta más amplia. Y este verano, D´Melocotón incorpora nuevamente una de sus apuestas más celebradas: cervecería artesanal, pizzas, hamburguesas y papas fritas, disponibles de jueves a domingo por la noche.

Aunque el motor principal del negocio es la pareja, detrás existe un equipo que refleja la esencia del emprendimiento: la familia. Participan el padre de Angie, su prima y las hermanas de Jesús, quienes desde el inicio aportaron trabajo, tiempo y acompañamiento.

Este año, el proyecto dio un paso más y sumó su primer personal que no pertenece al círculo familiar, una decisión que los dueños valoran especialmente porque buscan ofrecer oportunidades a jóvenes de Roldán que buscan su primer empleo.

Consultados sobre los productos que consideran “estrella”, Angie y Jesús lo tienen claro: en la pastelería, se destacan los chipás, el cheesecake y el lemon pie, aunque aclaran que el impacto del sabor artesanal hace que cada cliente encuentre su favorito.

Además, elaboran sus propios panes —tostadas, pan de campo e integral— y dedican especial atención a su hamburguesa, a la que definen como un producto diferencial luego de realizar “muchísimas pruebas de panes y carne” hasta lograr la combinación buscada.

La propuesta para el verano apunta especialmente al turno noche, con el patio y la cervecería como protagonistas. La propuesta también incluye cerveza tirada, tragos y muchas sorpresas más, esta nueva expansión la definen como D`Melocotón Coffe & drinks.

A sus 26 y 28 años, Angie y Jesús reconocen que el camino no fue fácil: comenzaron con pocos recursos, atravesaron una operación, un despido y el desafío de emprender desde cero. Por eso, no dudan en destacar la importancia del acompañamiento familiar, clave para llegar hasta donde están hoy.

Una casona de más de 100 años convertida en punto de encuentro

El local está ubicado en Belgrano 177, en una casona antigua que forma parte de la memoria colectiva de Roldán. Muchos vecinos recuerdan haber visitado allí al primer médico de la ciudad, y la propiedad mantiene gran parte de su estructura original, ya que no está permitido modificar su fachada.

El espacio cuenta con dos salones, una galería, un amplio patio delantero y un sector lateral que próximamente también podría sumarse. En total, D`Melocotón tiene capacidad para 60 a 70 personas, bajo techo un número que continúa en expansión, pero además cuenta con un espacio al aire libre para disfrutar los días de calor venideros.

Pastelería / Cafetería:

📆 De martes a domingo

🥐Crumble de manzana, cookies, tortas, lemon pie etc

Cervecería y turno noche (verano):

📆 De jueves a domingo

🍕 Con pizzas, hamburguesas, papas, cerveza artesanal, etc

🔜 Próximamente: takeaway y delivery nocturno.

Horarios: El local se encuentra abierto de martes a domingo, a continuación te dejamos el detalle de cada día para que puedas pasar a visitar y conocerlos:

MARTES

7:30 a 12:30 hs

17:00 a 20:30 hs

MIÉRCOLES 7:30 a 12:30 hs

17:00 a 20:30 hs

JUEVES

7:30 a 12:30 hs

17:00 a 00 hs

VIERNES 7:30 a 12:30 hs

17:00 a 1:00 hs

SÁBADO 8:30 a 12:30 hs

17:00 a 2:00 hs

DOMINGO 8:30 a 12:30 hs

17:00 a 00 hs

Formas de contacto:

Instagram: @D ´Melocotón_

Whatssap: 3413985924