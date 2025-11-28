Di Stefano impulsa la adhesión de la provincia al Día de las Futbolistas Argentinas

Este jueves recibió media sanción un proyecto impulsado por la diputada Silvana Di Stefano, que propone la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.596. La norma declara al 21 de agosto de cada año como el “Día de las Futbolistas Argentinas”.

La iniciativa busca visibilizar, reconocer y promover el fútbol femenino en toda la provincia, reivindicando el papel histórico de mujeres que abrieron camino en este deporte y fortaleciendo la perspectiva de género en el ámbito deportivo.

En caso de recibir sanción definitiva, la provincia de Santa Fe acompañará la normativa nacional aprobada en 2021 que reconoce oficialmente el Día de las Futbolistas Argentinas y promueve la visibilización del fútbol femenino en todo el país. De este modo, se propone que durante la semana del 21 de agosto se realicen actividades, talleres, charlas y campañas para difundir el valor del deporte con perspectiva de género, en articulación con clubes, organizaciones sociales y municipios.

“Queremos que el deporte sea una herramienta de igualdad y de inclusión. El fútbol femenino crece cada día más y merece el mismo reconocimiento y apoyo que el masculino”, señaló la legisladora y presidenta del Bloque de la UCR.

Di Stefano remarcó que, a pesar de los avances, persisten desigualdades estructurales en el fútbol femenino, como la falta de profesionalización plena de las jugadoras, además de la brecha salarial y laboral respecto de los hombres, y el desigual acceso a infraestructura, espacios de entrenamiento y sponsors.

“Reconocer el Día de las Futbolistas es un paso más hacia la igualdad. No se trata sólo de una fecha simbólica, sino de un compromiso para seguir transformando realidades dentro y fuera de la cancha”, sostuvo Di Stefano.

Un poco de historia

El proyecto se fundamenta en un hecho histórico sucedido el 21 de agosto de 1971, cuando la selección femenina argentina venció 4 a 1 a Inglaterra en el Mundial disputado en México.

Aquel equipo, conocido como Las Pioneras del Fútbol, viajó al torneo sin apoyo oficial, sin respaldo de la AFA ni de la FIFA, y costeó su participación con rifas, donaciones y acciones de beneficencia. Las jugadoras incluso cosieron a mano los números de sus camisetas y representaron al país con orgullo, logrando un triunfo que hoy se reconoce como un hito para el deporte femenino argentino.

“Ellas hicieron historia en condiciones impensadas, sin recursos ni reconocimiento. Su coraje nos inspira a impulsar más políticas que garanticen igualdad de oportunidades en todos los ámbitos”, destacó Di Stefano.