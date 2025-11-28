Con allanamientos en Roldán, desbarataron una banda que traficaba cocaína desde Bolivia

Trece personas fueron detenidas en 29 allanamientos que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre el miércoles y el jueves y que incluyó a Roldán entre las ciudades donde se llevó a cabo el operativo. También hubo requisas en domicilios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Casilda, y Villa Constitución.

Los detenidos están sospechados de traer droga desde Bolivia hacia la región. En los operativos se secuestraron 52 kilos de cocaína.

Los procedimientos fueron solicitados por los fiscales Franco Benetti -Ministerio Público Fiscal de Rosario- y Matías Scialbra -Procunar- y fueron autorizados por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. Estuvo dirigido a una estructura que transportaba la droga desde el norte del país hacia el Gran Rosario.

En los operativos se incautaron 53 panes de cocaína, droga fraccionada para la venta en siete búnkeres que fueron allanados, 60 mil dólares, 55 millones de pesos, 13 armas, 800 cartuchos de diferentes calibres, celulares, computadoras y documentación.

En las tareas investigativas llevadas adelante se avanzó sobre los lugares de acopio y fraccionamiento, donde se acondicionaba la sustancia para su posterior distribución. Por ese motivo se irrumpieron en puntos de venta al menudeo instalados en barrios de Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución.