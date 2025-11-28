Robó a mano armada en un comercio, se le cayó la billetera y lo apresaron

Personal del Comando Radioeléctrico de Roldán detuvo este viernes a dos delincuentes que minutos antes habían cometido un robo a mano armada en un comercio ubicado en Larrea y Avenida Alberdi. Según informaron los agentes a El Roldanense, uno de ellos había salido de la cárcel hace menos de un mes, donde había estado tras cometer diferentes robos en la ciudad y localidades vecinas.

El hecho fue denunciado por la dueña del negocio, quien alertó a las autoridades sobre la presencia de dos hombres que ingresaron a su establecimiento de manera violenta. Según la víctima, los asaltantes sustrajeron una bicicleta y varias botellas de bebidas, portando armas de fuego.

En medio del hecho, a uno de los delincuentes se le cayó la billetera, elemento que fue entregado a la Policía y fue crucial para la detención. Además, personal del Comando se comunicó con Monitoreo municipal, desde donde proporcionaron las imágenes capturadas por cámaras de seguridad.

Estas fotografías condujeron a los oficiales a la calle Sánchez de Thomson, donde avistaron a un hombre con las características del sospechoso. Ante la presencia policial, el hombre intentó escapar, refugiándose en una finca abandonada. Sin embargo, los policías ingresaron al predio y se dio un enfrentamiento en el cual el delincuente extrajo un revólver calibre 38 y amenazó al policía.

Tras una intensa lucha, los oficiales lograron desarmarlo y arrestarlo, recuperando el arma, que contenía municiones intactas en su tambor.

Como resultado de este operativo, se retuvieron además varias botellas de cerveza y gaseosas que el sospechoso había robado. Tras la detención del ladrón, llegaron otras unidades para asegurar la escena y recopilar testimonios de los testigos presentes.