Una reliquia: el roldanense que puso a la venta una camiseta usada por Lionel Scaloni en el fútbol español

Un roldanense aficionado al fútbol y al coleccionismo de camisetas puso a la venta uno de sus tesoros más preciados: la casaca que usó Lionel Scaloni en el equipo español Deportivo La Coruña a finales de los ‘90. La camiseta tiene estampado el número 12 y el apellido del actual entrenador de la Selección Argentina, además de diferentes detalles que hacen que la indumentaria sea única.

“Era de mi señora y después pasó a mis manos. Ella tiene parientes en Pujato que eran de la misma barra que la familia Scaloni, principalmente el hermano de Lionel”, comenzó relatando Jorge, dueño de la remera, en diálogo con El Roldanense. “En una de sus vueltas al país durante un verano, él se la entregó a ella en mano. Es de la mejor época que tuvo el equipo, cuando Lio consiguió los mejores resultados jugando en España”, describió.

Un nuevo proyecto y una cuestión personal lo llevaron a poner en venta uno de sus bienes más queridos. “Un problema de salud me demanda X cantidad de dinero. Por eso decidimos desprendernos de esto que es un tesoro para nosotros”, contó, con un dejo de nostalgia. “Tengo muchas camisetas coleccionables, pero esta es la más trascendental de todas. Pensamos que es una opción para juntar dinero”, añadió.

Si bien no quiso especificar el monto que solicita por la camiseta, dijo que hasta el momento ha tenido muchas consultas. “No tiene un valor alto para lo que significa. Esta no es una camiseta del fútbol argentino que por ahí la podes conseguir”, señaló. “Es una reliquia del actual DT de la Selección en su mejor momento como futbolista. El precio se puede charlar con alguien que la aprecie y quiera como nosotros”, aseguró.

Para consultas por la camiseta, contactarse al 3413264311.