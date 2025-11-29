Megaoperativo por narcotráfico: uno de los detenidos vivía en Roldán

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), llevó adelante en los últimos dos días 29 allanamientos en Roldán y la región, en el marco de una investigación destinada a desarticular una organización que abastecía cocaína desde el norte del país y la distribuía en distintos puntos del sur santafesino. Uno de los detenidos vivía en Punta Chacra.

La investigación reconstruyó la ruta completa de aprovisionamiento, traslado, acopio, fraccionamiento y venta, alcanzando a todos los eslabones detectados. Uno de los investigados está vinculado con los altos mandos de la banda de “Los Monos”, además fue el segundo de Pillin Bracamonte. Otro de los detenidos, concurría a visitar a detenidos en Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, entre ellos a Mario Aníbal Gastón Lorio, hijo de Sandra Noemí Lorio pareja de Guillermo Alejandro “Mosquito” Lares, relacionado con la banda narco “Los Monos”.

Uno de los allanamientos se realizó en la ciudad y de los 13 detenidos, según informaron a El Roldanense desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una de las personas involucradas residía en Punta Chacra.

Cómo operaba la organización

La pesquisa permitió reconstruir la dinámica del grupo criminal:

Se identificó a la célula que viajaba en forma reiterada al norte del país para adquirir cocaína de origen boliviano.

La droga era trasladada hacia Rosario y distribuida en centros de acopio donde se fraccionaba.

Desde allí se abastecían distintos puntos de venta barrial en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución.

El dinero, la documentación y las armas secuestradas evidencian la magnitud económica y operativa del entramado.

Las investigaciones continúan para profundizar posibles conexiones y responsabilidades adicionales