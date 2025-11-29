El CCUP te está buscando: el Tanque de Roldán sale a captar jugadores

El Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) anunció oficialmente la realización de sus jornadas de pruebas abiertas para incorporar jugadores a sus categorías formativas.

La institución local, reconocida por su vínculo permanente con clubes de AFA como Newell’s Old Boys, Rosario Central, Independiente, River Plate, Estudiantes de La Plata, Vélez, Argentinos Juniors, Belgrano y muchos más, vuelve a apostar por el crecimiento del talento local.

Desde el Área de Captación destacaron que este llamado es una oportunidad para chicos con aspiraciones competitivas y proyección.

“Queremos ver a los jugadores de la región, conocer su potencial y ofrecerles entrenamientos de alto rendimiento”, señalaron desde el cuerpo coordinador. Además, subrayaron que el club trabaja de manera constante en contacto con instituciones profesionales, generando oportunidades reales para los jóvenes que se destacan.

Las pruebas se desarrollarán en la cancha principal “5 de agosto” y estarán organizadas de la siguiente manera:

📅 Martes 2 de diciembre

Categoría 2014: citación 18:30 hs – inicio 19:00 hs

Categoría 2013: citación 19:00 hs – inicio 19:30 hs

Categoría 2012: citación 19:30 hs – inicio 20:00 hs

📅 Jueves 4 de diciembre

Categoría 2011: citación 19:00 hs – inicio 19:30 hs

Categorías 2009 – 2010: citación 19:30 hs – inicio 20:00 hs

Para participar, cada jugador deberá presentarse con DNI, apto físico, botines, medias largas, canilleras y su hidratación personal.

“Los esperamos a todos. Queremos que vivan la experiencia CCUP y que demuestren lo que saben hacer en la cancha”, expresaron desde el Área de Captación.

Las pruebas se llevarán a cabo en la sede del club, ubicada en Av. Pellegrini 342, Roldán.

Consultas: 341 4961234 / 341 3101065

Mail: ccuproldan@hotmail.com