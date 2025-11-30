Una máquina en los 60K: Ana Orellana conquistó el Rural Bike de la ruta 9

Ana Orellana, deportista de la ciudad y representante del gimnasio Box Gym Casas, finalizó un año inolvidable en el Campeonato de la Ruta 9 de Rural Bike, donde se coronó campeona en la categoría Damas D – 50 años competitiva – 60 kilómetros.

La temporada estuvo compuesta por cuatro fechas en distintos puntos de la región. La primera carrera se desarrolló en Carcarañá, la segunda en Funes, la tercera en General Roca y la última el pasado 23 de noviembre en Marcos Juárez. En todas ellas, Orellana logró subirse al podio, consolidando una regularidad que la llevó al título.

“Este año empecé a correr de manera competitiva; lo cual me demandó mucho entrenamiento pero voy mejorando en cada carrera”, afirmó emocionada tras su consagración. Además, dedicó un agradecimiento especial a su familia: “Quiero agradecer a mi marido por su apoyo incondicional, pero también a todos los amigos y conocidos que aportan su granito de arena para que pueda llevar a conquistar este logro”.

El triunfo no marca un cierre sino un impulso: la ciclista ya tiene nuevas metas en el horizonte. “Ahora a seguir entrenando para el año que viene, para ir a Río Pinto”, adelantó, ilusionada con participar en una de las competencias más reconocidas del país.