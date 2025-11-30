El verano se va a poner caliente en Roldán y Funes: anticipan boom de alquiler de casas

Veranear en Funes y Roldán no es una opción nueva, pero este año parece que fue de las más elegidas por rosarinos y habitantes de ciudades cercanas que quieren un poco de verde y pileta para refrescarse de las altas temperaturas.

Según anticiparon desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, el boom de la renta es tal que ya casi no se consiguen vacantes y recién en febrero pueden resurgir ofertas.

“La verdad es que hay cada vez más, están en aumento los alquileres, cada vez más gente elige vacacionar en la zona de Funes y Roldán”, sostuvo María Belén Rivero, referente inmobiliaria en diálogo con canal3. “Mucha gente se queda trabajando, gente que prefiere disfrutar las vacaciones con familia y amigos y no tiene el tiempo de viajar a otro destino turístico”, explicó sobre los motivos de este auge.

En lo que respecta a la temporada, “diciembre y enero están casi cubiertos, casi en su totalidad está alquilado”. De acuerdo a la corredora, las fiestas de fin de año son una gran motivación: “Son las semanas que primero se alquilan, vuelan. Hay gente que en junio empieza a consultar y conseguir ahora es casi imposible”, observó. “Pero –advirtió– en febrero hay disponibilidad”, mientras que “marzo es mucho más tranquilo, se alquila menos o períodos más cortos”.

Según indicó, el precio promedio por una quincena en verano de una casa de dos dormitorios, con jardinero, plietero, wi fi y aire acondicionado es de 1200 dólares. “Los precios al estar en dólares se mantuvieron, pero algunos aumentaron un 20 por ciento”, apuntó.

Rivero, con 14 años de oficio, consideró que alquilar una propiedad de veraneo “antes no sucedía y ahora es un boom” y consultada sobre la cantidad de viviendas que son ofertadas, respondió: “No tenemos número específico, pero el año pasado hubo un poco menos- Hay mucha oferta y los valores bajan”.

Por último, aconsejó realizar operaciones a través de corredores inmobiliarios matriculados. El padrón se puede chequear en el sitio web de Cocir.

Fuente: Rosario3