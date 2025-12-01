Quiso estafar a personal de la Puma de la Ruta 9 en Roldán y sobornar a la policía pero terminó detenido

Un hombre fue detenido el domingo por la tarde luego de un intento de estafa en la estación de servicio Puma, ubicada en Urquiza y Catamarca. Un playero indicó a la policía que cargó combustible por un monto elevado y presentó tarjeta vencida y documentación irregular, retirándose sin pagar.

Los efectivos policiales aprehendieron al conductor instantes después sobre ruta 9 y Buenos Aires, a la par que secuestraron el auto y la documentación presuntamente apócrifa. Posteriormente, lo trasladaron a un centro de salud para control médico.

En ese momento, el detenido intentó sobornar al personal policial, ofreciendo una suma de dinero para evitar las actuaciones. “Oficiales, esto lo podemos arreglar con plata. Me prestan un celular, hago una llamada y mi novia les transfiere”, dijo según figura en el parte policial.

Tras su chequeo, fue llevado a la comisaría Sexta, donde lo notificaron de las figuras penales correspondientes.