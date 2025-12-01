Detectan nuevo loteo enganchado de la red de EPE, que ya hizo más de 81 mil inspecciones en el año

Un desarrollo inmobiliario en el departamento Rosario fue detectado consumiendo energía de la red sin estar dado de alta en la EPE. La empresa intensifica su plan de inspecciones para evitar el robo sistemático y la afectación a usuarios legítimos. Solo en el trimestre julio-septiembre se realizaron 27.448 inspecciones y se detectaron 7.075 conexiones ilegales. “No vamos a permitir privilegios ni trampas: el orden llegó para quedarse”, remarcó el ministro Gustavo Puccini.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, que lidera Gustavo Puccini, informaron que en días recientes se detectó un nuevo caso de fraude contra la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en la localidad de Coronel Domínguez, en el departamento Rosario: un desarrollo inmobiliario consumía energía directamente de la red sin estar dado de alta, abasteciendo la iluminación de calles, cartelería y el obrador del barrio. El monto estimado de energía a recuperar asciende a $ 3.156.433, que deberá afrontar el titular del emprendimiento, además de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación.

El ministro Puccini fue categórico: “En la EPE se terminaron las avivadas. La energía que se consume se paga, porque detrás de cada kilowatt hay inversión pública y esfuerzo de todos los santafesinos. No vamos a permitir privilegios ni trampas: el orden llegó para quedarse”.

Por su parte, la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez, destacó que estos resultados son parte de un proceso sostenido de ordenamiento interno y externo de la empresa: “El consumo de energía debe ser justo y transparente para todos los santafesinos. Con estos controles lo estamos garantizando”.

Rodríguez destacó que la EPE viene profundizando las inspecciones en todo el territorio santafesino, con eje en el orden y la transparencia, para consolidar una empresa eficiente tal como lo ordenó el gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de reducir las pérdidas no técnicas y garantizar un consumo equitativo de la energía. Las acciones combinan operativos masivos, nuevas tecnologías de detección y denuncias penales.

Resultados en toda la provincia

Los operativos de inspección alcanzaron un total de 81.962 controles en lo que va del año, con una efectividad del 24,2 % y 19.810 casos positivos, el número más alto registrado hasta la fecha. Solo en el trimestre julio-septiembre se realizaron 27.448 inspecciones y se detectaron 7.075 conexiones ilegales. Los controles se desplegaron en más de 100 localidades, con foco en las ciudades de mayor cantidad de usuarios como Rosario, Santa Fe, Rafaela y Santo Tomé, abarcando tanto usuarios residenciales como comercios y grandes consumidores.

“Este despliegue territorial refleja una política activa que busca ordenar el sistema eléctrico, reducir pérdidas y garantizar que cada santafesino pague lo que consume, fortaleciendo la sustentabilidad de la empresa y la equidad en el acceso a la energía”, concluyó Puccini.