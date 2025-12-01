Paulina y Juani son no videntes, se enamoraron hace dos años y organizan una rifa para cumplir el sueño de la casa propia

Desde el día en que se conocieron hace poco más de dos años, Paulina y Juani supieron que ya no podrían vivir separados. Su relación se hizo inquebrantable y, con el paso de los meses, creció el deseo de compartir un proyecto de vida juntos. Ambos son no videntes y comenzaron a construir su hogar con la ayuda de la mamá de ella, quien puso los primeros ladrillos con el amor de una madre y la vocación de una albañil, hasta que idearon la iniciativa que los ayuda a seguir con su sueño. Así se lanzaron a sortear una canasta navideña con múltiples premios.

“Lo hacemos para construir nuestra casa en una parte del terreno que mi mamá nos cedió en el barrio Arrabal. Teníamos un lavadero con un baño en el que había inodoro y lavamanos, solo eso”, contaron a dúo en diálogo con El Roldanense. “Hicimos una habitación donde antes era patio con su ayuda, ella levantó las paredes y avanzamos el techo, ya que se nos inundó todo con la última lluvia. Falta colocar el piso, revocar, y hacer desde cero el baño, la cocina y la salida a la calle, pero los materiales son muy caros”, describieron.

Juntos progresan en el desarrollo de su hogar sin pausa, aunque de forma paulatina. “Como vivimos de las pensiones, el avance que podemos hacer en la casa es mes a mes. Ahorramos un poco de plata pero también tenemos que vivir”, argumentaron. “Estamos tratando de hacer un departamento en el que podamos estar cómodos con nuestra gatita, no queremos una casa grande. También está complicada la mano para pagar un alquiler”, señalaron, y profundizaron: “Lo importante es que podamos seguir estando juntos, por eso tenemos este proyecto”.

“Fue amor a primera vista desde el momento cero. Hubo mucha chispa, el mundo quedó en silencio alrededor nuestro como en las comedias románticas. Nos quedamos charlando de música, películas, un montón de cuestiones”, relataron sobre aquel primer día. “Hubo mucha química, llegó nuestro primer beso y descubrimos que nuestra relación no funciona si no estamos juntos todo el tiempo. Por mensaje se sentía muy frío, y habernos mudado juntos fue lo mejor que pudimos haber hecho. Hoy en día estamos proyectando en familia”, dijeron.

La movida es, también, una forma de agradecer. “No queríamos pedir plata ni donaciones, sino dejarle algo a la gente”, señalaron, y agradecieron a la Municipalidad por la ayuda en chapas y materiales. El sorteo será el 15/12 a las 21 por la página Sorteados. “Si compras una chance, tu nombre aparece en la lista una vez, y así sucesivamente. Cuantas más veces apareces, más chances tenes de ganar. Lo hicimos así porque sino íbamos a necesitar la ayuda de gente que viera. Quisimos algo que sea completamente accesible para nosotros”, aseguraron.

*La rifa tiene los siguientes premios: una sidra, un vino blanco dulce, un malbec, un pan dulce, dos Mantecol, dos budines, tres turrones, dos tortas de arroz, dos garrapiñadas, dos paquetes de maníes con chocolate (uno blanco y uno negro), y uno de almendras con chocolate. Cada chance vale $1000, o doble chance por $1800. Para participar, contactar con Paulina y Juani al 3416117883 y 3412782453.