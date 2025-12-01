Diseño Industrial en la UCSF: internacionalización, pasantías y experiencias que abren camino

Desde Rosario, la Licenciatura en Diseño Industrial dependiente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe, refuerza su propuesta académica con acciones que conectan a los estudiantes con el mundo: redes latinoamericanas, convenios empresariales y testimonios que inspiran.

Con impacto social

Este año, 22 estudiantes participaron del 1er Workshop Latinoamericano de Ergonomía Aplicada en Diseño, junto a referentes de Argentina, Chile y Colombia. El encuentro abordó desafíos sociales urgentes como trabajo informal, calidad de vida y reciclaje urbano, y sentó las bases para una red latinoamericana de escuelas de diseño, ingeniería y arquitectura.

“La especialidad está siendo retirada de muchas mallas curriculares, y es urgente revertir esa tendencia para formar profesionales capaces de diseñar con y para las personas”, advirtieron desde ULAERGO. La profesora Cecilia Aríngoli, referente en Ergonomía en la sede Rosario, integró el equipo organizador, y entre los grupos ganadores hubo una buena representación de estudiantes de la UCSF, destacando su nivel académico y capacidad de trabajo colaborativo internacional.

Nuevas oportunidades

La carrera impulsa constantemente el acercamiento al mundo laboral. En esta línea, se fortaleció el vínculo con TechPlas, empresa líder en inyección de piezas plásticas para sectores automotriz y electrodomésticos, con el fin de generar un nuevo entorno de pasantías para los estudiantes.

“Que la empresa se interese en tomar pasantes nuestros es una gran motivación, porque esto comienza a acercarlos e introducirlos en el mundo laboral”, señaló el director de la carrera, DI Gonzalo Savogin. Esta alianza reafirma el compromiso de la UCSF con la formación integral y experiencias reales de trabajo.

Conjugar dos pasiones

Invitado por la Facultad como egresado de la Casa, Ignacio Mariani compartió su experiencia en diseño de embarcaciones con un grupo de estudiantes. Es un campo original, que combina creatividad y técnica. “Siempre me gustó el tema de los barcos y fui descubriendo que el diseñador industrial también puede tener un papel en el diseño náutico”, contó.

Durante la charla, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario con ingenieros navales y conceptos como hidrodinámica y pesos, esenciales en estos proyectos. Los estudiantes se mostraron entusiasmados y realizaron numerosas consultas. “Para mí siempre es un honor volver a la Universidad para colaborar. Me apasiona la carrera y creo que la UCSF me brindó todas las herramientas que aplico hoy”, afirmó Mariani.

__________

La inscripción a carreras para el 2026 ya está abierta. Toda la oferta académica, presencial y a distancia de la UCSF, está disponible en www.ucsf.edu.ar. En Rosario, la UCSF está en Moreno 1056. Para más información sobre carreras o requisitos de inscripción, podés comunicarte con Ingreso al correo ingresouniversitario@ucsf.edu.ar o por WhatsApp al 342 5371285.