El industrial roldanense que se mete de lleno en las elecciones de Newells: “Queremos devolver al club al lugar que merece”

El empresario, dirigente y Presidente de Fútbol del Club Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP), el roldanense Román Guajardo, confirmó su incorporación a la lista del espacio UNEN, que postula a Ignacio “Nacho” Boero como presidente en las próximas elecciones de Newell’s Old Boys, que se realizarán el 14 de diciembre. Guajardo ocupará el cargo de Prosecretario dentro de la nómina.

Guajardo destacó que esta decisión es un desafío y que llega en “un momento muy especial” de su vida, y la asume con responsabilidad y convicción.

“A Ignacio lo conozco desde hace mucho tiempo. Es una persona totalmente íntegra, muy sana y profundamente comprometida. Se involucra porque realmente quiere mejorar las cosas en Newell’s y hacerlas bien. Siente la obligación moral de transformar, y coincido plenamente en que las cosas se cambian desde adentro, tomando decisiones y jugándosela”, afirmó.

Una convocatoria que no pudo ignorar

El dirigente explicó que Boero lo convocó personalmente, y que esa cercanía y claridad de objetivos fueron determinantes: “Yo soy de los que no pueden mirar para el costado, menos tratándose de Newell’s y de una persona que está dispuesta a aportar tanto. Por eso decidí acompañarlo en un momento tan difícil para los hinchas y también para la institución”, expresó.

Guajardo afirmó que su camino en el sector empresarial, su rol dirigencial y su experiencia al frente del Fútbol del CCUP lo impulsan a aportar valor desde el primer día.

“Todo mi trabajo, mi capacidad y mis vinculaciones están al servicio de esta comisión que se postula y, por supuesto, de Newell’s. Quiero sumar desde todos los lugares donde pueda ser útil”, aseguró.

Finalmente, Guajardo envió un mensaje dirigido a la comunidad de Roldán y al mundo rojinegro: “Ojalá que la gente nos acompañe. Le pido a la gente de Roldán, a la gente de bien que quiere ver bien a Newell’s, que nos apoye en estas elecciones. Queremos devolver al club al lugar que merece, al lugar que históricamente ha ocupado nuestra querida institución”.