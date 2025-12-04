Segunda etapa en marcha: así va a quedar el Paseo de la Estación

En la mañana de este jueves comenzaron a llegar los materiales correspondientes a la segunda etapa de la obra del SUM del Paseo de la Estación. Entre ellos se encuentran los adoquines que permitirán avanzar con la renovación de veredas, accesos y sectores de estacionamiento. Los trabajos de esta nueva etapa comenzarán la semana próxima, con el arribo de más materiales necesarios para su desarrollo.

Esta intervención integral en el Paseo de la Estación, posible gracias al aporte del Gobierno Provincial, incluye también la transformación del SUM en un Centro Cultural Multifuncional, y busca consolidar este sector como un núcleo cultural y comunitario de la ciudad. El proyecto contempla una inversión superior a los $170 millones, orientada a mejorar la accesibilidad, la seguridad, la iluminación, el paisajismo y la funcionalidad del espacio público.

Entre las mejoras previstas se encuentran la construcción de una nueva pérgola peatonal que funcionará también como mini estación de colectivos; la renovación completa de veredas y accesos; un estacionamiento adoquinado; gradas multifuncionales e inclusivas con iluminación LED; la restauración de la antigua garita ferroviaria para convertirla en un puesto de control de la GUR; un techo fijo para el escenario exterior destinado a eventos y propuestas culturales; y la renovación de áreas verdes con vegetación nativa y mobiliario urbano.

La llegada de estos materiales permite avanzar según el cronograma previsto y continúa impulsando la recuperación y modernización de un espacio histórico clave para la vida social y cultural de Roldán.