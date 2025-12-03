Mateo y Pedretti: “Con la aprobación de la Ordenanza por Contribución de Mejoras se pagarán todas las obras en la ciudad”
Los ediles rechazaron categóricamente la ordenanza por Contribución de Mejoras aprobada este martes en el Concejo.
Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo rechazaron la ordenanza por Contribución de Mejoras presentada por los ediles Ziraldo, Alustiza y Cristiani y aprobada este martes en el Concejo, al considerar que implica un cambio estructural y regresivo en la forma en que se financian las obras públicas en Roldán.
“De ahora en adelante, todas las obras futuras pasarán a ser pagadas por los vecinos, incluso en un contexto económico donde muchas familias no pueden afrontar nuevos gastos”, señalaron.
Los ediles advirtieron que este esquema agrava las desigualdades entre barrios y aseguraron: “Quienes puedan pagar tendrán obras más rápido, mientras que los sectores con menor capacidad económica quedarán relegados o directamente sin mejoras. Además, señalaron que Roldán nunca cobró el pavimento a los frentistas, y que esta ordenanza rompe con ese criterio histórico, trasladando el costo de la infraestructura a cada vecino”.
Pedretti y Mateo también plantearon dudas centrales que la iniciativa no responde: ¿Qué criterio se usará cuando Provincia o Nación envíen subsidios para obras? ¿Se les cobrará igualmente a los frentistas aunque exista financiamiento externo? ¿Qué ocurrirá con las plusvalías urbanísticas provenientes de los nuevos barrios privados aprobados por el Intendente? ¿Serán destinadas a obras o también se trasladará ese costo a los vecinos?
Finalmente, remarcaron que no se oponen a las obras, las consideran indispensables para el crecimiento de la ciudad, pero sí rechazan un sistema que endeuda a las familias, profundiza brechas y desliga al Estado municipal de su responsabilidad de gestionar fondos provinciales y nacionales para el desarrollo urbano.