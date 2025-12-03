Mateo y Pedretti: “Con la aprobación de la Ordenanza por Contribución de Mejoras se pagarán todas las obras en la ciudad”

Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo rechazaron la ordenanza por Contribución de Mejoras presentada por los ediles Ziraldo, Alustiza y Cristiani y aprobada este martes en el Concejo, al considerar que implica un cambio estructural y regresivo en la forma en que se financian las obras públicas en Roldán.

“De ahora en adelante, todas las obras futuras pasarán a ser pagadas por los vecinos, incluso en un contexto económico donde muchas familias no pueden afrontar nuevos gastos”, señalaron.

Los ediles advirtieron que este esquema agrava las desigualdades entre barrios y aseguraron: “Quienes puedan pagar tendrán obras más rápido, mientras que los sectores con menor capacidad económica quedarán relegados o directamente sin mejoras. Además, señalaron que Roldán nunca cobró el pavimento a los frentistas, y que esta ordenanza rompe con ese criterio histórico, trasladando el costo de la infraestructura a cada vecino”.

Pedretti y Mateo también plantearon dudas centrales que la iniciativa no responde: ¿Qué criterio se usará cuando Provincia o Nación envíen subsidios para obras? ¿Se les cobrará igualmente a los frentistas aunque exista financiamiento externo? ¿Qué ocurrirá con las plusvalías urbanísticas provenientes de los nuevos barrios privados aprobados por el Intendente? ¿Serán destinadas a obras o también se trasladará ese costo a los vecinos?

Finalmente, remarcaron que no se oponen a las obras, las consideran indispensables para el crecimiento de la ciudad, pero sí rechazan un sistema que endeuda a las familias, profundiza brechas y desliga al Estado municipal de su responsabilidad de gestionar fondos provinciales y nacionales para el desarrollo urbano.