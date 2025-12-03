Se hicieron pasar por personal del correo y le robaron a una mujer en Tierra de Sueños 2

Una mujer de 44 años fue asaltada en su domicilio ubicado en Leloir al 2700 en Tierra de Sueños 2, Roldán, por dos hombres que se hicieron pasar por personal del correo. Se llevaron tarjetas, dinero y dos celulares.

Según el parte policial, mientras la víctima realizaba tareas de limpieza, escuchó golpes en la puerta y la voz de un hombre que se identificó como personal del correo. Al abrir, un sujeto ingresó por la fuerza y exigió dinero. Ante la negativa de las mujeres, el delincuente tomó varias tarjetas que estaban sobre una mesa, una suma de dinero —cuyo monto no pudieron precisar— y dos teléfonos celulares, retirándose luego del lugar. Antes de huir, cerró la puerta con llave desde el exterior, impidiendo a las víctimas observar hacia dónde escapó.

No se registraron lesionados y tampoco hubo personas aprehendidas. Las víctimas manifestaron que no requerían asistencia médica y que se dirigirían por sus propios medios a radicar la denuncia formal en la seccional correspondiente.

En el operativo intervino pe4sonal policial perteneciente a la Unidad Operativa II de la Unidad Regional XVII. El procedimiento fue recibido en la Comisaría 6ª y las autoridades continúan investigando el hecho para identificar al autor del robo.