Encontraron sin vida en su casa de Tierra de Sueños 3 a un hombre de 43 años: investigan la causa del fallecimiento

Un hombre de 43 años fue hallado muerto en su domicilio de calle Solidaridad, en barrio Tierra de Sueños 3. La policía lo halló tendido al costado de su cama el martes por la noche e investiga la causa del deceso.

Su familia no tenía respuestas de él desde hacía dos días, sin poder ubicarlo de manera personal ni vía telefónica. La policía ingresó a la fuerza a su casa, en compañía de los padres, y constató la presencia del hombre fallecido en uno de los dormitorios.

Según explica el parte policial, en las inmediaciones del cuerpo había una lata de cerveza, además de manchas hemáticas y lesiones visibles en la región cefálica.

Si bien se apunta primeramente a la hipótesis de un suicidio, no se descartan otras posibilidades hasta que se realicen las pericias correspondientes. Según trascendió, el hombre se encontraba bajo tratamiento médico y consumía medicación antidepresiva.