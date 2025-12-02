Accidente sobre Ruta 9 y Urquiza: una mujer y su hijo de 3 años sufrieron heridas

Una mujer de 22 años y su hijo de tres debieron ser atendidos en el hospital de la ciudad, luego de que la bicicleta en la que se transportaban colisionara con un auto.

El accidente se produjo en la tarde de este martes sobre ruta 9, llegando a la intersección con Urquiza. Al momento en que llegó el personal del Comando, la conductora del rodado menor estaba tendida en la cinta asfáltica.

Producto del impacto, la mujer sufrió fractura en maleolo de peroné en pierna derecha, heridas cortantes en parte frontal y escoriaciones. El menor, en tanto, tuvo heridas en cuero cabelludo y algunas lastimaduras en pierna derecha.

En el lugar también trabajó personal de la GUR y de Gabinete Criminalístico.

