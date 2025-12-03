Para disfrutar en familia: Estancia Damfield celebra la magia de la Navidad con la visita de Papá Noel

La magia de la Navidad llega a Estancia Damfield con una fiesta pensada para que disfruten grandes y chicos. El martes 16 de diciembre, de 19:00 a 22:00, la comunidad está invitada a vivir una tarde/noche llena de actividades, juegos y sorpresas, donde entre las novedades más esperadas se destacan la visita de Papá Noel y el show especial de Las Guerreras K-Pop, que promete encender el escenario con su energía y coreografías.

El evento será abierto a toda la comunidad, contará con una amplia variedad de propuestas para todas las edades y, además, habrá un sector gastronómico completo para disfrutar de cosas ricas mientras se realizan las actividades.

Entre las principales atracciones se encuentran:

Visita de Papá Noel , disponible para sacarse fotos hasta las 22:00.

, disponible para sacarse fotos hasta las 22:00. Castillos inflables para todas las edades.

para todas las edades. Escribí tu cartita y entregásela en mano a Papá Noel.

y entregásela en mano a Papá Noel. Pintá tu souvenir y llevátelo de recuerdo.

y llevátelo de recuerdo. Decorá tu cookie y crea la galleta más festiva.

y crea la galleta más festiva. Armá tu muñeco navideño en nuestro taller especial.

en nuestro taller especial. Show en vivo de Las Guerreras K-Pop, con una presentación sorpresa para toda la familia.

Las entradas se consiguen online en: https://compras.evento-simple.com/damfield

Con esta propuesta, Estancia Damfield busca ofrecer un espacio de encuentro, celebración y espíritu navideño para cerrar el año con alegría y en familia.

Para más información o consultas, el equipo de Damfield está disponible a través de sus canales habituales de contacto. Instagram: @estanciadamfield Whatsapp: 3413 63 4169.