Madrid Cervecería cumple un año y se la juega: Happy Hour toda la noche, show en vivo y sorteos
Ubicada en el Big Shop de Tierra de Sueños 2, este viernes celebra con todo su primer aniversario. “Estamos muy contentos por el respaldo de los clientes que nos acompañan y nos ayudan a mejorar”, destacaron.
Hace un año, Nacho y José decidieron apostar por un negocio no explorado en Tierra de Sueños 2 y 3 y la pegaron: abrieron en el Big Shop Madrid Cervecería, con cinco canillas de cerveza artesanal Volk, sidra tirada, picadas, pizzas y otras exquisiteces que hicieron del lugar un espacio de disfrute para los vecinos de ese barrio y otras zonas de Roldán. Este viernes celebran su primer aniversario y tiran la casa por la ventana.
A partir de las 19hs ofrecerán Happy Hour en birra durante toda la noche y la promo se extenderá todo el fin de semana. También habrá música en vivo de la mano del grupo Así Cantaba Magaldi con covers de rock nacional, descuentos en tragos, regalos y sorteos.
“Fue un año de mucho aprendizaje, no fue para nada fácil pero el balance en super positivo y queremos celebrarlo con los amigos, vecinos y clientes que nos respaldaron y acompañaron nuestra propuesta. Son quienes siempre nos alientan y nos ayudan a mejorar”, destacaron.
En diciembre de 2024 abrieron sus puertas y en abril de 2025 se ampliaron. Buscando darle a sus clientes un mejor servicio y mas espacio durante los días de invierno, acondicionaron el local contiguo y esto les permitió sumar mesas.
Para el verano, habilitan no sólo el espacio interior sino también la pérgola y la vereda, para aprovechar las tardes y las noches de calor. “Vamos a tener todo el verano el Happy Hour de 19 a 21hs, habrá noches de shows en vivo y como siempre todo acompañado del mejor sabor en la cocina y una pinta bien fría”, invitaron. El local abre de miércoles a domingo.
Contacto para reservas: 3412139905