Madrid Cervecería cumple un año y se la juega: Happy Hour toda la noche, show en vivo y sorteos

Hace un año, Nacho y José decidieron apostar por un negocio no explorado en Tierra de Sueños 2 y 3 y la pegaron: abrieron en el Big Shop Madrid Cervecería, con cinco canillas de cerveza artesanal Volk, sidra tirada, picadas, pizzas y otras exquisiteces que hicieron del lugar un espacio de disfrute para los vecinos de ese barrio y otras zonas de Roldán. Este viernes celebran su primer aniversario y tiran la casa por la ventana.

A partir de las 19hs ofrecerán Happy Hour en birra durante toda la noche y la promo se extenderá todo el fin de semana. También habrá música en vivo de la mano del grupo Así Cantaba Magaldi con covers de rock nacional, descuentos en tragos, regalos y sorteos.

“Fue un año de mucho aprendizaje, no fue para nada fácil pero el balance en super positivo y queremos celebrarlo con los amigos, vecinos y clientes que nos respaldaron y acompañaron nuestra propuesta. Son quienes siempre nos alientan y nos ayudan a mejorar”, destacaron.

En diciembre de 2024 abrieron sus puertas y en abril de 2025 se ampliaron. Buscando darle a sus clientes un mejor servicio y mas espacio durante los días de invierno, acondicionaron el local contiguo y esto les permitió sumar mesas.

Para el verano, habilitan no sólo el espacio interior sino también la pérgola y la vereda, para aprovechar las tardes y las noches de calor. “Vamos a tener todo el verano el Happy Hour de 19 a 21hs, habrá noches de shows en vivo y como siempre todo acompañado del mejor sabor en la cocina y una pinta bien fría”, invitaron. El local abre de miércoles a domingo.

Contacto para reservas: 3412139905