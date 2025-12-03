Con fábrica de canciones y talleres de instrumentos, una colonia diferente en Roldán: Verano Flow

Un verano con todo el Flow: el espacio creativo de Acequias del Aire abrió la preinscripción a su tradicional colonia de verano donde la creatividad y la enseñanza de la música con el disfrute como punto de partida son la clave.

La propuesta incluye actividades diseñadas para niños de 0 a 14 años (divididos en grupos según cada edad), con profesores capacitados en el método que distingue al espacio, y con amplitud horaria.

Desde su inicio, Verano Flow tuvo como objetivo principal el disfrute de la música más que el enfoque académico. Los talleres se llevarán a cabo durante enero y febrero y uno de los atractivos para este año es la incorporación de nuevos instrumentos como la batería o el violín, lo que permitirá a los niños de más de 6 años formar sus propias bandas y tocar en conjunto. “Vamos a tener nuestra propia fábrica de canciones”, describe Carolina, una de las impulsoras de Flow.

Entre los talleres que se ofrecen se cuentan los de violín, guitarra, piano, batería y canto, donde los participantes podrán crear sus melodías y desarrollar su expresión musical.

Además de la colonia, el verano se viene con dos novedades en Flow: clases particulares pensadas para quienes desean avanzar a su ritmo, así como talleres de música en familia, fomentando el aprendizaje conjunto entre adultos y niños de 4 a 8 años. Estos encuentros se llevarán a cabo los sábados por la mañana y buscan crear un espacio de compartir y aprender en familia.

“Todos los espacios de aprendizaje están climatizados y cuentan con docentes capacitados que reciben formación continua para garantizar una enseñanza de calidad”, sumó Carolina.

La etapa de preinscripción ya está abierta a través de la página web donde se pueden consultar horarios y promociones. La inscripción formal comenzará este viernes 5 de diciembre.