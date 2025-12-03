El senador Traferri visitó Roldán e hizo aportes a cuatro instituciones de la ciudad
El funcionario visitó el club San Lorenzo, donde hizo entrega de los subsidios a las entidades roldanenses. Estuvo acompañado por los ediles Pedretti y Mateo.
En la tarde del martes, el senador Armando visitó Roldán e hizo entrega de fondos a cuatro instituciones: los clubes San Lorenzo y El Muelle, la ONG Trazando Puentes y el CECLA.
“De paso, nos asesoramos en los proyectos nuevos que tiene cada una y vemos en qué nos podemos comprometer para ayudarlos”, dijo el funcionario.
El presidente de San Lorenzo, en tanto, agradeció el apoyo familiar para el andar diario del club: “Más allá de cualquier aporte, sin los padres de los chicos todo esto es imposible”.
Traferri estuvo acompañado por los concejales justicialistas del bloque Somos Roldán, Mariano Mateo y José María Pedretti.
