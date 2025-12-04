Récord de entradas y últimos tickets: una propuesta renovada para vivir el Festival de Vinos – Summer Edition
Será este viernes 5 por la noche en el predio de Estancia Damfield con degustaciones, marcas invitadas, gastronomía y shows en vivo. Cómo comprar los últimos tickets.
Estancia Damfield se prepara para recibir la edición de verano del Festival de Vinos – Summer Edition, que ya alcanzó un récord de entradas vendidas y se acerca a su tramo final con los últimos tickets disponibles.
La cita será este viernes 5/12, de 20 a 02 horas, junto a la reconocida bodega de Funes: La Vinoteca de Arlequín.
Los asistentes podrán disfrutar de:
- Degustaciones de más de 50 bodegas de todo el país.
- Experiencias especiales para sorprender y entretener.
- Marcas invitadas con activaciones y propuestas exclusivas.
- Gastronomía variada para acompañar la noche.
- Line up en vivo para cantar y bailar hasta el cierre.
Se espera una convocatoria masiva
, consolidando al Festival de Vinos como uno de los encuentros más destacados de la región.
Últimos tickets disponibles online.
https://compras.evento-simple.com/damfield/eventos/festival-de-vinos-summer-edition-e6