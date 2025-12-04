Récord de entradas y últimos tickets: una propuesta renovada para vivir el Festival de Vinos – Summer Edition

Estancia Damfield se prepara para recibir la edición de verano del Festival de Vinos – Summer Edition, que ya alcanzó un récord de entradas vendidas y se acerca a su tramo final con los últimos tickets disponibles.

La cita será este viernes 5/12, de 20 a 02 horas, junto a la reconocida bodega de Funes: La Vinoteca de Arlequín.

Los asistentes podrán disfrutar de:

Degustaciones de más de 50 bodegas de todo el país.

de más de de todo el país. Experiencias especiales para sorprender y entretener.

para sorprender y entretener. M arcas invitadas con activaciones y propuestas exclusivas.

con activaciones y propuestas exclusivas. Gastronomía variada para acompañar la noche.

para acompañar la noche. Line up en vivo para cantar y bailar hasta el cierre.

Se espera una convocatoria masiva

, consolidando al Festival de Vinos como uno de los encuentros más destacados de la región.

Últimos tickets disponibles online.

https://compras.evento-simple.com/damfield/eventos/festival-de-vinos-summer-edition-e6