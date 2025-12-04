Cómo funcionará el Concejo 2026: quiénes quedaron a cargo de cada comisión
En la sesión preparatoria, los ediles definieron por unanimidad la conformación de autoridades y la integración de todas las comisiones que trabajarán durante del año próximo.
El Concejo Municipal de la ciudad llevó adelante su sesión preparatoria para definir la organización interna con la que funcionará durante el año legislativo 2026. En el encuentro, los concejales acordaron de manera unánime la designación de autoridades y la integración de todas las comisiones de trabajo.
La mesa de conducción del Concejo quedó conformada de la siguiente manera:
-
Presidente: Carlos Alustiza
-
Vicepresidente 1: Ana Carina Ziraldo
-
Vicepresidente 2: Mariano Mateo
Durante la sesión, se trató la propuesta de conformación de la Comisión de Reforma del Estado Municipal, Privatización de los Servicios Públicos y Microemprendimientos. Allí, el edil Mariano Mateo manifestó que su bloque había evaluado una integración diferente, aunque destacó que “estamos de acuerdo con la propuesta presentada por la edil Ziraldo”. Con ese consenso, el Bloque Somos Roldán confirmó sus representantes.
A continuación, se detalló la estructura final de cada comisión para el período 2026:
Asuntos Constitucionales, Interpretación y Acuerdos, Cultura y Educación
-
Presidente: Marcelo Fabián Cristiani
-
Vicepresidente: Mariel Alejandra Reijember
-
Secretario: José María Pedretti
Presupuesto y Hacienda
-
Presidente: Ana Carina Ziraldo
-
Vicepresidenta: Mariel Alejandra Reijember
-
Secretario: Mariano Nicolás Mateo
Obras y Servicios Públicos, Planeamiento y Urbanismo
-
Presidente: Mariel Alejandra Reijember
-
Vicepresidente: José María Pedretti
-
Secretario: Marcelo Fabián Cristiani
Medio Ambiente
-
Presidente: Mariano Nicolás Mateo
-
Vicepresidente: Marcelo Fabián Cristiani
-
Secretaria: Ana Carina Ziraldo
Reforma del Estado Municipal, Privatización de los Servicios Públicos y Microemprendimientos
-
Presidente: José María Pedretti
-
Vicepresidente: Mariano Nicolás Mateo
-
Secretaria: Ana Carina Ziraldo
Tras la lectura de cada propuesta, se procedió a la votación general, resultando todas las integraciones aprobadas por unanimidad.