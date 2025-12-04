Cómo funcionará el Concejo 2026: quiénes quedaron a cargo de cada comisión

El Concejo Municipal de la ciudad llevó adelante su sesión preparatoria para definir la organización interna con la que funcionará durante el año legislativo 2026. En el encuentro, los concejales acordaron de manera unánime la designación de autoridades y la integración de todas las comisiones de trabajo.

La mesa de conducción del Concejo quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Carlos Alustiza

Vicepresidente 1: Ana Carina Ziraldo

Vicepresidente 2: Mariano Mateo

Durante la sesión, se trató la propuesta de conformación de la Comisión de Reforma del Estado Municipal, Privatización de los Servicios Públicos y Microemprendimientos. Allí, el edil Mariano Mateo manifestó que su bloque había evaluado una integración diferente, aunque destacó que “estamos de acuerdo con la propuesta presentada por la edil Ziraldo”. Con ese consenso, el Bloque Somos Roldán confirmó sus representantes.

A continuación, se detalló la estructura final de cada comisión para el período 2026:

Asuntos Constitucionales, Interpretación y Acuerdos, Cultura y Educación

Presidente: Marcelo Fabián Cristiani

Vicepresidente: Mariel Alejandra Reijember

Secretario: José María Pedretti

Presupuesto y Hacienda

Presidente: Ana Carina Ziraldo

Vicepresidenta: Mariel Alejandra Reijember

Secretario: Mariano Nicolás Mateo

Obras y Servicios Públicos, Planeamiento y Urbanismo

Presidente: Mariel Alejandra Reijember

Vicepresidente: José María Pedretti

Secretario: Marcelo Fabián Cristiani

Medio Ambiente

Presidente: Mariano Nicolás Mateo

Vicepresidente: Marcelo Fabián Cristiani

Secretaria: Ana Carina Ziraldo

Reforma del Estado Municipal, Privatización de los Servicios Públicos y Microemprendimientos

Presidente: José María Pedretti

Vicepresidente: Mariano Nicolás Mateo

Secretaria: Ana Carina Ziraldo

Tras la lectura de cada propuesta, se procedió a la votación general, resultando todas las integraciones aprobadas por unanimidad.