El roldanense Guajardo asumió en Newell’s: ‘‘No llegamos a improvisar, sabemos el desafío que significa ser dirigentes del club en este momento’’

En día lunes, a las 8.30 de la mañana, Román Guajardo asumió formalmente como prosecretario del Club Atlético Newell’s Old Boys, en el marco del acto oficial de asunción y traspaso de mando, en el que el presidente saliente, Ignacio Astore, realizó la entrega institucional al nuevo presidente electo, Ignacio “Nacho” Boero, ganador de las últimas elecciones.

La jornada se vivió con alegría y emoción, pero también con una fuerte sensación de responsabilidad, ya que, de manera inmediata, la nueva Comisión Directiva comenzó a trabajar sobre los temas urgentes que hoy atraviesa la institución, vinculados al ordenamiento interno, el cumplimiento de compromisos y la planificación deportiva.

“Sabíamos que asumíamos en un contexto muy delicado y complejo, con múltiples situaciones a resolver. No llegamos a improvisar: éramos plenamente conscientes del desafío que implica ser dirigente de Newell’s en este momento”, expresó Guajardo.

En ese sentido, remarcó la confianza en el equipo que acompaña a la nueva conducción: “Confiamos mucho en el grupo de dirigentes y en la capacidad de cada una de las personas que integran este proyecto. Estamos trabajando intensamente, abordando muchos temas en simultáneo, con la responsabilidad que exige un club de esta magnitud”.

Asimismo, Guajardo destacó la importancia de su recorrido dirigencial y su vínculo con la ciudad: “Roldán siempre ha sido y seguirá siendo muy importante para mí. Me acompañó en mi formación personal y dirigencial. Newell’s es un club enorme, con una escala muy grande, pero cada experiencia previa que uno transita en su camino ayuda a gestionar mejor el día a día”.

La nueva Comisión Directiva continúa trabajando para ordenar la institución y encarar el próximo torneo con seriedad, con el objetivo de devolverle a Newell’s Old Boys la estabilidad y el rumbo que necesita.