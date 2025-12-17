De película: detuvieron en plena avenida Pellegrini a un asesor que ofreció una casa en Roldán para resarcir a un cliente

El contador y agente de negociación bursátil Marcelo Andrés Pozzi, titular de LTL Capital Advisors, fue detenido el lunes mientras esperaba por un café dentro de una heladería de calle Pellegrini al 1500, en Rosario. En mayo pasado había sido denunciado por un comerciante por estafa y administración fraudulenta. En ese entonces, ofreció a cambio una casa que tiene en Roldán.

El procedimiento fue la Tropa de Operaciones Especiales por pedido del fiscal Ramiro González Raggio, quien lo investiga por múltiples estafas. Después del arresto, la TOE allanó el domicilio del sospechoso, en Maipú al 1400, y su oficina ubicada en San Martín al 800, en el microcentro de Rosario.

Según la víctima de esa denuncia, Pozzi –con quien tenía una relación profesional de 20 años como contador de su negocio– le había ofrecido los servicios de su nueva empresa para asesorarlo en inversiones bursátiles.

Fue así que el comerciante comenzó a hacer distintos depósitos en la cuenta que abrió en Cohen (agencia que le sugirió Pozzi) para hacer inversiones, aclarándole que siempre debían ser de bajo riesgo porque el objetivo era preservar el valor de los ahorros.

La víctima llegó a tener 90 mil dólares en cartera. Pero el 9 de abril de este año se enteró de que no solo habían perdido todo el dinero, sino que hasta le debían 50 millones de pesos a Cohen por la comisión de las operaciones. Es más, la agencia de Bolsa lo intimó a que abone el saldo de manera urgente.

Furioso, el cliente estuvo casi un mes buscando Pozzi hasta que finalmente apareció y le respondió el llamado diciéndole que «la perdida se debió a operaciones con contratos de opción o puts, que por la volatilidad propia del mercado hizo ruinosa la misma. Las mismas fueron decididas por él mismo para maximizar los rendimientos».

Pero, según el denunciante, «nunca autorizamos ningún tipo de inversiones bursátiles que sean consideradas de alto riesgo». Es más, según cuenta en la denuncia, «unos días después me entero de que, entre otras cosas, el dinero se había utilizado para comprar cheques de pago diferido no garantizados (CPD) en el Mercado Argentino de Valores los cuales no fueron pagados, por lo que tuvimos que afrontar con nuestra cartera la frívola suma de $37.500.000».

Ante la encendida queja del cliente, el asesor le dijo que los CPD sin fondo que había negociado y aceptado en su nombre correspondían a una mutual con la que él tenía contacto o vínculo comercial, y hasta lo contactó con las supuestas autoridades de esa mutual, que también se excusaron, pero le prometieron levantar los cheques, algo que nunca ocurrió.

«Podemos inferir, con un grado de sospecha suficiente, que Pozzi violando las instrucciones de mis clientes utilizó el dinero de su cuenta comitente a los efectos de financiar a una mutua. por un total de $ 37.500.000, quien, a su vez, introdujo en el mercado bursátil cheques que no tenían fondos», señalo al medio Rosario3 el abogado Hernán Zengarini.

«Una vez sucedido todo esto, y buscando entender lo que ocurrió con nuestro patrimonio, pudimos constatar desde el resumen de movimientos de nuestra cuenta comitente que, Pozzi había usado el dinero para realizar operaciones de alto riesgo y sobre todas las cosas financiar a la mutual», agregó en la denuncia.

Ante la presión del cliente, el contador prometió abonar el capital perdido ofreciendo un inmueble que posee en Tierra de Sueños 3, Roldán. Sin embargo, se encontraría inhibido.

«Pozzi fue quien siempre me asesoró personalmente y gestionó las inversiones que se realizaban en el Alyc Cohen. En este punto debo ser claro, si bien teníamos acceso a la cuenta mediante una aplicación en el celular, a pesar de que nos entregaron la documentación exigida por la normativa de la CNV, nunca operamos personalmente la cuenta comitente. Ello por una simple razón, desconozco como llevar adelante una operatoria en el mercado financiero o bursátil. Y también debo destacar que nunca le otorgamos el número de usuario y clave de acceso a la cuenta comitente a ninguna persona. De hecho, nunca firmamos un contrato o una autorización a LTL o a Pozzi para que operen nuestra cuenta comitente en el Alyc Cohen», denunció el empresario.

Según investigaciones del abogado del comerciante, la deuda que generó Pozzi con Cohen llegaría a u$s 1.6 M de dólares por operatorias realizadas a través de la agencia y que no han sido reconocidas por sus titulares.

