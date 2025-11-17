Condenaron a un mes de prisión al hombre que quiso robar un iPhone en pleno centro

En una audiencia imputativa realizada el pasado sábado en el Centro de Justicia Penal el Juez Coria dispuso la prisión preventiva por 30 días del hombre acusado por el robo de un iPhone en pleno centro de Roldán. El fiscal había pedido 90 días pero el juez acotó la pena, aunque es con posibilidad de prórroga.

El hecho atribuido a D. M. ocurrió la madrugada del 12 de noviembre, aproximadamente a las 3 de la mañana, en la intersección de San Martín y Chaco, en la localidad de Roldán. Según consta en la causa, el imputado habría sustraído de forma ilegítima un teléfono Iphone 11 Pro Max de color blanco, propiedad de la víctima. Tras el robo, el sospechoso habría huido corriendo hacia una casa abandonada cercana.

El arresto del sospechoso se realizó en las inmediaciones de calle Berni y Vidaurreta, cuando personal policial lo reconoció por la víctima, quien también había rastreado el teléfono a través del GPS y encontrado el celular en la vía pública, en la calle Lamadrid al 100. Efectivos policiales lograron detener a D. M. en el lugar, poniéndolo a disposición de la Justicia.

Tras la audiencia, el juez dictó la prisión preventiva del imputado, que podrá ser prorrogada según lo que decida la Fiscalía.