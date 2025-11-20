Transporte no, recolección de residuos si: cómo funcionan los servicios el finde XXL en Roldán
La Municipalidad publicó el esquema de funcionamiento de las diferentes reparticiones públicas para viernes y lunes.
La Municipalidad de Roldán informó este jueves cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo, especialmente los días feriados del viernes 21 y lunes 24 de noviembre.
El esquema será el siguiente:
# Seguridad: funcionamiento normal.
# Transporte urbano: no habrá servicio.
# Recolección de residuos: prestación normal.
# Salud: se brindará atención solo por guardias en el SAMCO Hospital Rural N° 61 y en el Centro de Salud TDS III.
# Servicios Públicos: guardias mínimas.