Transporte no, recolección de residuos si: cómo funcionan los servicios el finde XXL en Roldán

La Municipalidad de Roldán informó este jueves cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo, especialmente los días feriados del viernes 21 y lunes 24 de noviembre.

El esquema será el siguiente:

# Seguridad: funcionamiento normal.

# Transporte urbano: no habrá servicio.

# Recolección de residuos: prestación normal.

# Salud: se brindará atención solo por guardias en el SAMCO Hospital Rural N° 61 y en el Centro de Salud TDS III.

# Servicios Públicos: guardias mínimas.