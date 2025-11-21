Transporte urbano: el municipio sumará dos nuevas unidades cero kilómetro

El transporte público en Roldán es foco de críticas por las frecuencias y la sobrecarga de pasajeros, dos puntos que hablan a las claras de un sistema que está al límite y que debe cambiar para ser sostenible. El intendente Daniel Escalante no esquivó la consulta y anticipó que con una parte del aporte del Fondo de Obras Menores 2026 van a adquirir dos nuevas unidades cero kilómetro.

“En nuestra gestión incorporamos tres combis nuevas y tenemos que salir a comprar dos coches más, porque todo tiene desgaste. Ahora con el aporte del Fondo de Obras Menores 2026 vamos a hacer la licitación y vamos a comprar dos coches nuevos más para reforzar el sistema que tenemos”, señaló.

Según adelantó se trataría de combis un poco más espaciosas que las actuales, con 23 asientos, aunque aun no está definido.

“Yo estimo que en abril ya van a estar funcionando”, dijo en tanto que recalcó que durante el verano el sistema va a seguir funcionando aunque con otra frecuencia ya que aprovecharán el cese del ciclo lectivo para reparar y “cuidar” las unidades actuales. “Si bien muchísima gente lo usa para ir a trabajar, la prioridad es la educación”, sostuvo.