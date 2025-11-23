La influencer roldanense que sueña con agrandar su casa: apuesta a que un video se haga viral para recibir un premio de TikTok

A través de un video en su cuenta de TikTok, la influencer roldanense Florencia Ferré compartió el sueño que persigue desde hace tiempo: refaccionar y ampliar su hogar en barrio Arrabal. La apuesta es que un contenido que publicó en esa red social se haga viral y eso se transforme en beneficios económicos.

“Hace 10 años que estoy viviendo en la casa de mi ex marido. Tengo la cocina en una piecita que mide menos de 4×4. Se me dio la posibilidad de construir un baño y un comedor junto a la casa”, contó Florencia a El Roldanense. “Estoy a medias con la edificación, ya que todo está muy caro”, dijo.

En ese contexto, hizo público su objetivo de forma online. “TikTok lanzó una campaña en la que tenés que tener más de 700.000 visualizaciones en un video específico para que ellos te paguen $750.000. Hace mucho tiempo que estoy en las redes”, expresó ella, quien tiene más de 34 mil seguidores en la doble T.

Uno de sus videos fijados tuvo casi 16 millones de seguidores, algo que la ayuda a creer que la empresa es posible. “Con esto del video, pido que se haga viral, es decir que la gente lo mire. En ningún momento pedí plata ni algo por el estilo. Si esto me ayuda, sería un golazo”, se envalentonó.