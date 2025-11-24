25N: Compromiso y acción en Roldán para promover la autonomía y prevenir violencias

En el marco del 25 de Noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres”, la Municipalidad de Roldán, a través del Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia, invita a participar de la jornada “Primeros pasos para lograr la independencia emocional y económica”.

La actividad es abierta y gratuita, destinada a mujeres y disidencias, y se realizará el sábado 29 de noviembre, de 18 a 20 hs, en Sala Italia.

Estará coordinada por Natalia Magnano y Noelia Jiménez, ambas talleristas con trayectorias construidas desde la experiencia vivida, procesos de acompañamiento y el trabajo territorial.

Esta jornada fue diseñada especialmente para mujeres que están atravesando o atravesaron situaciones de violencia, dependencia económica y/o emocional. No obstante, la invitación se extiende a todas aquellas mujeres y disidencias que deseen participar. El encuentro buscará ofrecer herramientas concretas para la puesta en marcha de emprendimientos y generación de recursos, promoviendo además el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía y la valoración personal.

Las inscripciones se pueden realizar a través del link: https://forms.gle/m5ovVDai6uupvRgXA

Dispositivo de Masculinidades

En este mismo marco, este miércoles 19 de noviembre inició el Dispositivo de Masculinidades, un proyecto del Área que se concreta gracias al apoyo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno de Santa Fe. Es un espacio abierto, libre y gratuito, dirigido a varones involucrados en situaciones de violencia de género y a todos los que deseen reflexionar y replantear sus actitudes y conductas cotidianas.

Este primer encuentro marca el comienzo de una propuesta que continuará con nuevas instancias, que se irán desarrollando a medida que se incorporen más participantes.

Para más información comunicarse al teléfono: 341 546 1045, de lunes a viernes de 7 a 13 hs